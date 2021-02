Torino | Nicola esulta grazie a Bremer | 1 - 0 a Cagliari Di Francesco sempre più giù

(Di sabato 20 febbraio 2021) Colpaccio delche espugna la Sardegna Arena e porta a casa tre punti fondamentali nella lotta salvezza: uno a zero per i piemontesi il risultato finale. Decisivo il colpo di testa dial ...

Conferma in blocco per ildi Davide, che punta forte sul duo Zaza - Belotti e una solida difesa a tre. Primo tempo a favore dei sardi che dopo i primi venti minuti di studio hanno preso ...Nicolas Nkoulou, difensore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le sue ...CAGLIARI - Prima vittoria sulla panchina del Torino per Davide Nicola. Un successo pesantissimo, a Cagliari, contro una diretta avversaria per la salvezza. "Questa vittoria vale sempre tre punti, ma ...Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 3-0 lo Spezia, si risolleva dopo due sconfitte di fila e supera proprio gli spezzini in classifica. Dopo un primo tempo avaro di e ...