Stadio Roma | M5s senza numeri in aula | iter in un vicolo cieco

ROMA – Il progetto per il nuovo stadio della Roma non verrà approvato in questa consiliatura. Per prima cosa perché l'orientamento della Roma è quello di attendere il prossimo sindaco. Poi perché il percorso amministrativo è ancora lungo e complesso, visto che mancano ancora da approvare la variante urbanistica e la convenzione. Infine, e questo è il passaggio politicamente più delicato, perché l'amministrazione Raggi rischia di non avere i numeri in aula per una sua approvazione.

