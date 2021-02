Sanremo, rientrato allarme per Moreno degli Extraliscio (Di sabato 20 febbraio 2021) Continua la marcia di avvicinamento alla settantunesima edizione del festival (2-6 marzo) blindato nel teatro Ariston per l’emergenza Covid, dove proseguono le prove dei ventisei cantanti insieme all’orchestra e alla presenza di Amadeus. Fiorello arriverà lunedì. Intanto è rientrato l’allarme per il caso di positività riscontrato in uno degli artisti in competizione. Moreno Il Biondo degli Extraliscio era risultato positivo al test rapido, effettuato come da protocollo del festival mercoledì prima di accedere alle prove al Teatro Ariston. A seguito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 febbraio 2021) Continua la marcia di avvicinamento alla settantunesima edizione del festival (2-6 marzo) blindato nel teatro Ariston per l’emergenza Covid, dove proseguono le prove dei ventisei cantanti insieme all’orchestra e alla presenza di Amadeus. Fiorello arriverà lunedì. Intanto èl’per il caso di positività riscontrato in unoartisti in competizione.Il Biondoera risultato positivo al test rapido, effettuato come da protocollo del festival mercoledì prima di accedere alle prove al Teatro Ariston. A seguito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : Sanremo 2021 allarme Covid rientrato per il Biondo degli Extraliscio: è negativo - #Sanremo #allarme #Covid… - ilgiornale : Gli Extraliscio rientrano in gara a Sanremo dopo il 'pasticcio' sui tamponi rapidi e molecolari. L'esito a sorpresa… - Notiziedi_it : Allarme rientrato a Sanremo: tampone ?negativo per il “Biondo” e gli Extraliscio - imarkez : RT @blogsicilia: Allarme rientrato per gli Extraliscio: tampone negativo - - infoitcultura : Sanremo, allarme Covid rientrato: Moreno (Extraliscio) falso positivo -