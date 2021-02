Roma | Tiago Pinto | “Fiducia nel progetto dei Friedkin | Fonseca grande allenatore”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Honele di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loroe penso che laabbia un potenziale incredibile“. Sono queste le parole del gm della, ai microfoni di Sport Tv. “L’inizio non è stato facile a causa del Covid, quando sono arrivato ero ancora contagiato. C’erano diversi problemi, inoltre c’era il mercato aperto e per questo l’adattamento non è stato facile – ha aggiunto il gm giallorosso -.? Il suo sostegno nei miei confronti è stato spettacolare. E’ un, con molta esperienza. E’ un tecnico di classe internazionale“. SportFace.

sportface2016 : #Roma | #TiagoPinto: 'Fiducia nel progetto dei #Friedkin, #Fonseca grande allenatore' - teladoiotokyo : Tiago Pinto: Ho fiducia in questo progetto. Sento la fiducia della proprietà e la Roma ha un potenziale incredibile… - LAROMA24 : TIAGO PINTO: 'Il sostegno di Fonseca è stato fondamentale, è un tecnico di classe internazionale' #AsRoma - g_iallorossi : #TiagoPinto: 'Ho grande fiducia nel progetto dei #Friedkin. La #ASRoma ha un potenziale incredibile. #Fonseca è un… - infoitsport : Roma, dal portiere al centravanti: Tiago Pinto al lavoro per costruire l'ossatura del futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

"Ho fiducia nel progetto e di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loro fiducia e penso che laabbia un potenziale incredibile". CosìPinto, nuovo gm del club giallorosso, a Sport Tv. Il dirigente poi ha proseguito sul primo mese e mezzo vissuto nella Capitale: "L'inizio non è stato ...Dopo quasi due mesi dal suo arrivo in Italia, il gm dellaPinto è tornato in Portogallo insieme alla squadra per l'andata dei sedicesimi di Europa League con lo Sporting Braga. Il responsabile dell'area sportiva romanista, alle prese con la ...Adattamento non facile per il dirigente portoghese che spera di ripagare la fiducia della proprietà Prima della gara contro il Braga, che ha visto la Roma trionfare, il generale manager Tiago Pinto ha ..."Ho fiducia nel progetto e di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loro fiducia e penso che la Roma abbia un potenziale incredibile". Così Tiago Pinto, nuovo gm del club ...