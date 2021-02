Parma, basta Gervinho e Cornelius: largo ai giovani Zirkzee, Mihaila e Man (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Parma è in crisi. D’Aversa ha a disposizione alcuni giovani talenti: perché non lanciare Zirkzee, Mihaila e Man? Zirkzee, Mihaila, Man potrebbe essere l’attacco del futuro del Parma ma senza presente non c’è futuro. E lo stesso vale in casa ducale. Il Parma visto con il Bologna aveva dato l’idea di squadra arrendevole, priva di idee ma soprattutto di voglia di lottare per rimanere in Serie A. I numeri condannano pesantemente i gialloblù ma c’è ancora un vantaggio per Roberto D’Aversa: il Torino, quartultimo, non è così lontano e c’è ancora tempo, con 48 punti in palio. Bisogna ritrovare le forze e le energie. Cosa non sta funzionando quest’anno a Parma? Sicuramente è mancata unione. Il gruppo è stato cambiato con l’arrivo di tanti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè in crisi. D’Aversa ha a disposizione alcunitalenti: perché non lanciaree Man?, Man potrebbe essere l’attacco del futuro delma senza presente non c’è futuro. E lo stesso vale in casa ducale. Ilvisto con il Bologna aveva dato l’idea di squadra arrendevole, priva di idee ma soprattutto di voglia di lottare per rimanere in Serie A. I numeri condannano pesantemente i gialloblù ma c’è ancora un vantaggio per Roberto D’Aversa: il Torino, quartultimo, non è così lontano e c’è ancora tempo, con 48 punti in palio. Bisogna ritrovare le forze e le energie. Cosa non sta funzionando quest’anno a? Sicuramente è mancata unione. Il gruppo è stato cambiato con l’arrivo di tanti ...

