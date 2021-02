Panasonic ha creato un gatto robot che emette flatulenze

Leggi su wired

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Foto:)Dal diavolo Barbariccia nel Canto XXI dell’Inferno che “aveva del cul fatto trombetta” a Leopold Bloom che fa un “vento” nel capitolo Sirene dell’Ulisse di James Joyce al più recente detto “Cane che peta, la vita mi allieta” ripetuto dalla zia Bénédicte de Una lunga domenica di passioni, lesono parte inevitabile della letteratura, dell’arte e della vita quotidiana. E anche di alcune iniziative tech di grande successo. Come Nicobo: untino da compagnia progettato dache si potrebbe descrivere come una sorta dinascosto sotto a un calzino che può parlare come un bambino piccolo. Segue con lo sguardo chi gli sta vicino, scodinzola quando viene accarezzato e ripete le parole ascoltate in modo molto carino. Ah, e per rompere il ghiaccio ogni tanto si ...