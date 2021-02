Oppo X 2021 | il primo smartphone con lo schermo estendibile

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Toccare con mano il futuro è sempre una bella sensazione alla quale non ci si abitua mai. L’alchimia si è ripetuta avendo la possibilità di vedere da vicino il nuovocon. Le prime immagini e video del concept erano circolate già lo scorso novembre ma ora abbiamo constatato di persona che il prodotto è tutt’altro che un prototipo: c’è e funziona. Il nuovo dispositivo dell’azienda cinese rappresenta quindi un’ulteriore pietra miliare nel mondo della telefonia mobile e degli scenari legati agli schermi flessibili e arrotolabili. In mano l’è in tutto e per tutto simile a un telefono tradizionale, neppure tanto pesante né spesso anche se le misure ufficiali non sono state comunicate. Ma quel che più conta è che il ...

Matteo_V : L'hanno fatto DAVVERO! Oppo X 2021 è lo smartphone ARROTOLABILE - Digital_Day : Un concept furbo e intelligente. Tra tutti i foldable è forse quello più azzeccato - DigitalicMag : Ieri solo un concept oggi un prototipo, l'Oppo X 2021 si presenta con uno schermo flessibile e un meccanismo “rotol… - GizChinait : #OPPO stravolge la fotocamera con il suo second display - iNicc0lo : Oppo X 2021 provato! Il pieghevole che si srotola è quello che vorrei | Video -

Basta sfiorare il tastino laterale per trasformare l'da smartphone in mini - tablet , oppure l'esatto contrario. Una rivoluzione che nasconde anni di studio e sviluppo, mette insieme diverse tecnologie innovative e permette finalmente di ...ieri ha mostrato ufficialmente i primi prototipi dell', uno smartphone che, se si dà fiducia al nome, potrebbe arrivare in commercio entro la fine di quest'anno. Il punto chiave, l'unico di cui valga la pena parlare, è il meccanismo di ...