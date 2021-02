Omicidio Beppe Alfano, a processo il boss Giuseppe Gullotti. Per Dda pagò un pm per ottenere revisione del processo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Trecentomila euro per la revisione del processo in cui era stato condannato per l’Omicidio del giornalista Beppe Alfano. La storia di questa mazzetta è al centro dell’inchiesta coordinata dal procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e dall’aggiunto, Gaetano Paci, che hanno chiesto e ottenuto dal giudice per l’udienza preliminare, Cinzia Bellini, il rinvio a giudizio del boss di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Gullotti. Dei 300mila euro promessi, il capo cosca siciliano ne avrebbe consegnati una parte: 50mila euro verosimilmente finiti in tasca all’allora pm Olindo Canali che, assieme al collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, è imputato nello stralcio del processo che si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Trecentomila euro per ladelin cui era stato condannato per l’del giornalista. La storia di questa mazzetta è al centro dell’inchiesta coordinata dal procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e dall’aggiunto, Gaetano Paci, che hanno chiesto e ottenuto dal giudice per l’udienza preliminare, Cinzia Bellini, il rinvio a giudizio deldi Barcellona Pozzo di Gotto. Dei 300mila euro promessi, il capo cosca siciliano ne avrebbe consegnati una parte: 50mila euro verosimilmente finiti in tasca all’allora pm Olindo Canali che, assieme al collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, è imputato nello stralcio delche si sta ...

