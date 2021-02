OM intervista Il Tre: Ali, un abbraccio per chi non ha un posto in questo mondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Esce venerdì 19 febbraio l’album di Il Tre, ALI – Per Chi Non Ha Un posto In questo mondo, 15 brani di cui 5 featuring importanti con Clementino, Emis Killa, Mostro, Nayt e Vegas Jones. Romano, classe 1997, Guido racconta le sue fragilità nel suo primo disco, dando voce a quei ragazzi che non hanno la forza di urlare ma Ali è anche un abbraccio per chi non ha un posto in questo mondo. Le Ali di cui parla Il Tre sono le ali per accettarsi, credere nelle proprie qualità, sognare in grande e riuscire aspiccare il volo. Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album in due appuntamenti live: a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. Tracklist Ali PER CHI NON HA UN posto IN ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Esce venerdì 19 febbraio l’album di Il Tre, ALI – Per Chi Non Ha UnIn, 15 brani di cui 5 featuring importanti con Clementino, Emis Killa, Mostro, Nayt e Vegas Jones. Romano, classe 1997, Guido racconta le sue fragilità nel suo primo disco, dando voce a quei ragazzi che non hanno la forza di urlare ma Ali è anche unper chi non ha unin. Le Ali di cui parla Il Tre sono le ali per accettarsi, credere nelle proprie qualità, sognare in grande e riuscire aspiccare il volo. Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album in due appuntamenti live: a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. Tracklist Ali PER CHI NON HA UNIN ...

