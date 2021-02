Movimento 5 Stelle | espulsi 21 deputati che non hanno votato fiducia a Draghi

fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” - CarloCalenda : La liquefazione del Movimento 5 Stelle, le conseguenze dei loro deliri sull'ILVA e la serietà che merita il Governo… - Daniele05268013 : RT @Daniele05268013: Auto blu, privilegi duri a morire: in Italia ne circolano più di 33 mila L’Italia detiene il record europeo di auto bl… - infoitinterno : «Nel Movimento 5 Stelle si annunciano dei cambiamenti significativi» -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle

Il Post

La fiducia in Parlamento al governo Draghi tiene ancora alta la tensione all'interno del. Oggi sono arrivate le lettere ufficiali di espulsione dai gruppi parlamentari per coloro che hanno votato contro. E c'è anche il 'giallo' dei Probiviri, l'organo che, come in ogni ...Tutti espulsi, ma forse no. I parlamentari delche hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico reggente Vito Crimi. C'...«Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese sta attraversando uno dei momenti più bui di sempre, e ci sono priorità come i vacc ...Il M5S è nel caos e la scissione sempre più vicina. Dopo l'avvicinamento con Idv al Senato. Spunta un nuovo progetto ...