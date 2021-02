Mihajlovic: «Non volevo far soffrire i tifosi. Futuro? Devo capire gli obiettivi della società» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, le dichiarazioni del tecnico del Bologna riportate da Tuttobolognaweb.it. CONFRONTO CON I tifosi – «In questa settimana siamo rimasti concentrati e abbiamo preparato la partita, senza pensare al resto. I tifosi hanno espresso quello che volevano chiarire a riguardo delle battute sul pullman e che nessuno è andato a salutarli. Io ho lasciato parlare loro perché volevo sentire cosa c’era da chiarire. Sono partito da una premessa che non mi aspettavo di dover chiarire delle cose con i tifosi del Bologna, mi sembrava assurdo per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro il Sassuolo, le dichiarazioni del tecnico del Bologna riportate da Tuttobolognaweb.it. CONFRONTO CON I– «In questa settimana siamo rimasti concentrati e abbiamo preparato la partita, senza pensare al resto. Ihanno espresso quello che volevano chiarire a riguardo delle battute sul pullman e che nessuno è andato a salutarli. Io ho lasciato parlare loro perchésentire cosa c’era da chiarire. Sono partito da una premessa che non mi aspettavo di dover chiarire delle cose con idel Bologna, mi sembrava assurdo per ...

