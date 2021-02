(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il capogruppo della “Lista Sicurezza e Legalità verso Forza Italia” Raffaeleha presentato una richiesta diin meritochiusura di alcune fermate dellache hanno creatoo ai passeggeri e assembramenti sui mezzi pubblici.di conoscere come mai “non vi sia stata alcuna comunicazione tempestiva ed ufficialecittadinanza da parte di GTT sul fermo dellanella giornata di mercoledì, causa intervento di manutenzione urgente e non rimandabile”. Inoltre il consigliereanche “di sapere per quale motivo GTT non abbia provveduto a predisporre servizi aggiuntivi di bus in maniera ...

nuovasocieta : Metro chiusa e disagi, Petrarulo chiede comunicazioni urgenti alla sindaca - InfoAtac : #info #atac ?? METRO A- lavori programmati rinnovo infrastrutture di stazione, ultima fase - dal 18 al 21 febbraio,… - MassimoChiaram7 : RT @InfoAtac: #info #atac ?? METRO A: lavori programmati rinnovo infrastrutture di stazione, ultima fase - dal 18 al 21 febbraio, CHIUSA st… - InfoAtac : #info #atac ?? METRO A: lavori programmati rinnovo infrastrutture di stazione, ultima fase - dal 18 al 21 febbraio,… - romamobilita : #Atac #metro A, per la sostituzione dei quadri elettrici, sino a domenica è chiusa la stazione di Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Metro chiusa

RomaToday

... di origine nigeriana, la quale ha dato in escandescenze ai tornelli delladella stazione ... La stazione era stata momentaneamentea causa dell'intervento. Il guasto al treno Come se non ...Oltre un'ora di ritardo per andare al lavoro, a scuola o in ospedale, paura per gli assembramenti sui bus e sulle banchine che anche ieri apparivano sovraffollate. Sono solo alcuni degli innumerevoli ...Il capogruppo della “Lista Sicurezza e Legalità verso Forza Italia” Raffaele Petrarulo ha presentato una richiesta di comunicazioni urgenti alla Sindaca in merito alla chiusura di alcune fermate della ...Negli spazi del centro commerciale di viale Italia una nuova possibile sede per le vaccinazioni. Valutazioni ancora in corso, ma l’obiettivo è chiudere al più presto l’accordo ...