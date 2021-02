Maturità 2021, Bianchi: “Maxi orale e nessuna prova scritta” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Non una tesina ma un elaborato ampio, “personalizzato”, concordato con il consiglio di classe. E poi un maxi-orale che si svilupperà sulle altre discipline. L’esame di maturità 2021 sarà molto simile a quello dello scorso anno: nessuna prova scritta e commissione composta da docenti interni. La promozione, però, non è scontata: l’ammissione all’esame di Stato sarà disposta dal consiglio di classe. Lo anticipa il neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al Corriere della Sera, in attesa che venga pubblicata l’ordinanza ormai pronta. Le prove avranno inizio da metà giugno. Sulle altre priorità che riguardano il mondo della scuola, Bianchi ha poi aggiunto che “la prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale“. Mentre sulla modifica del calendario scolastico, il ministro ha precisato che “la competenza è delle Regioni”. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Non una tesina ma un elaborato ampio, “personalizzato”, concordato con il consiglio di classe. E poi un maxi-orale che si svilupperà sulle altre discipline. L’esame di maturità 2021 sarà molto simile a quello dello scorso anno: nessuna prova scritta e commissione composta da docenti interni. La promozione, però, non è scontata: l’ammissione all’esame di Stato sarà disposta dal consiglio di classe. Lo anticipa il neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al Corriere della Sera, in attesa che venga pubblicata l’ordinanza ormai pronta. Le prove avranno inizio da metà giugno. Sulle altre priorità che riguardano il mondo della scuola, Bianchi ha poi aggiunto che “la prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale“. Mentre sulla modifica del calendario scolastico, il ministro ha precisato che “la competenza è delle Regioni”.

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Il 16 giugno inizia la Maturità ma in tutti i cicli le lezioni proseguiranno fino alla fine del mese In aula uno studente per volta all'esame di Stato. E a settembre si tornerà a scuola una settimana . - -

Maturità 2021, come si svolgerà l'esame: il ministro Bianchi annuncia l'ordinanza Il primo provvedimento del nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, riguarderà le novità sull' esame di Maturità 2021 . In procinto di essere emanata, l'ordinanza detterà le regole per lo svolgimento delle prove " o meglio della prova - di fine corso per gli studenti degli istituti superiori. Si ...

