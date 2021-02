Mario Draghi non è mica il Padreterno!

(Di venerdì 19 febbraio 2021) di Redazione. Tante belle speranze, tanti buoni propositi, poche (e meno male!) buone parole, zero social, zero talk show, zero interviste, almeno fino ad ora, e...

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - PoveroUn : RT @Bufalenet: Ken il guerriero’ protagonista assoluto questo mercoledì. Sta circolando un discorso alternativo di Draghi relativo al suo i… - Fabrizia69 : RT @EP_President: Con la fiducia al governo di Mario Draghi, l'Italia conferma e prosegue la scelta europeista. Ora inizia una nuova fase:… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Al centro dell'agenda del nuovo Governo guidato dac'è senza dubbio la scuola con il Premier che in più passaggi del suo intervento per chiedere la fiducia alle Camere ha ribadito l'attenzione alle nuove generazioni, citando anche i "...Tutti espulsi per direttissima. Epurati dal Movimento 5 Stelle in 15, compresa Barbara Lezzi. A meno di 24 ore dal voto di fiducia a, a mezzo post su Facebook il capo politico Vito Crimi mette alla porta tutti i senatori che mercoledì avevano votato no al governo dell'ex capo della Bce. Fuori Nicola Morra, Rosa Abate, ...I campeggi e i villaggi valutano molto positivamente la scelta del nuovo presidente del consiglio Mario Draghi di istituire il ministero del turismo affidato a Massimo Garavaglia e in un documento ...Legatus popularis partium, quibus nomen Italia Viva, in Belorussia, Birmania, Turcia, Aegypto gravis iurium status mentionem heri quoque fecit ...