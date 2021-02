La Spezia, incendio in un appartamento: un morto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una persona è morta in un incendio che si è verificato la notte scorsa in un appartamento del quartiere Favaro alla Spezia. La vittima, un uomo di 67 anni disabile, si chiamava Marco Beverini. Il suo corpo, completamente carbonizzato, è stato trovato dai vigili del fuoco una volta diradati i fumi dell'incendio. Secondo quanto appreso, l'uomo si trovava in salotto, forse sulla sua sedia a rotelle, e proprio nel salotto potrebbe trovarsi il punto di fuoco, ovvero il luogo da cui il rogo ha avuto origine. Altre due persone sono ricoverate per intossicazione: si tratta della badante di 52 anni della vittima e di un altro uomo. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali siano state le cause del rogo. Alcune persone sono state fatte sfollare. incendio placato dai vigili del fuocoAll'arrivo dei ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una persona è morta in unche si è verificato la notte scorsa in undel quartiere Favaro alla. La vittima, un uomo di 67 anni disabile, si chiamava Marco Beverini. Il suo corpo, completamente carbonizzato, è stato trovato dai vigili del fuoco una volta diradati i fumi dell'. Secondo quanto appreso, l'uomo si trovava in salotto, forse sulla sua sedia a rotelle, e proprio nel salotto potrebbe trovarsi il punto di fuoco, ovvero il luogo da cui il rogo ha avuto origine. Altre due persone sono ricoverate per intossicazione: si tratta della badante di 52 anni della vittima e di un altro uomo. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali siano state le cause del rogo. Alcune persone sono state fatte sfollare.placato dai vigili del fuocoAll'arrivo dei ...

