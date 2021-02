Kean | il rimpianto che può tornare alla Juve Il fratello | E' stata una seconda casa per lui

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lapotrebbe riprendere, attaccante di proprietà dell'Everton ma in prestito al PSG, in estate.

... Icardi , Neymar e tutti gli altri) ha brillato anche la stella di Moise. Il bomber di scuola ... Unper il club bianconero che aveva tra le mani un gioiellino che però fu ceduto in ...Juve ma può tornare? Sempre dal Tutto Sport in chiave Juventus si evidenzia ilMoise, strabiliante con il PSG e decisivo anche nel successo dei transalpini in Champions ...Moise Kean rischia di trasformarsi in un rimpianto per la Juventus. L'attaccante, ceduto nell'estate del 2019 all'Everton per questioni legate alle plusvalenze e al bilancio, dopo un anno così e così ...L'attaccante attualmente al Paris Saint Germain si è espresso sulla squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.