J.J. Abrams: HBO Max ordina la sua nuova serie Subject to Change (Di venerdì 19 febbraio 2021) J.J. Abrams è il creatore di Subject to Change, una nuova serie di cui HBO Max ha ordinato ufficialmente la produzione. J.J. Abrams è il creatore della nuova serie Subject to Change di cui HBO Max ha ufficialmente ordinato la produzione di una prima stagione. Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo tramite la sua Bad Robot. Jennifer Yale, già nel team di Legion e Da Vinci's Demon, sarà la showrunner del nuovo progetto destinato al piccolo schermo. Al centro della trama di Subject to Change ci sarà uno studente universitario disperato che accetta di partecipare a un test clinico che dà il via a un'avventura che distorce la realtà. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) J.J.è il creatore dito, unadi cui HBO Max hato ufficialmente la produzione. J.J.è il creatore dellatodi cui HBO Max ha ufficialmenteto la produzione di una prima stagione. Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo tramite la sua Bad Robot. Jennifer Yale, già nel team di Legion e Da Vinci's Demon, sarà la showrunner del nuovo progetto destinato al piccolo schermo. Al centro della trama ditoci sarà uno studente universitario disperato che accetta di partecipare a un test clinico che dà il via a un'avventura che distorce la realtà. ...

Ultime Notizie dalla rete : Abrams HBO Constantine tornerà con una nuova serie TV dark per HBO max ... il personaggio dei fumetti Vertigo - DC Comics tornerà con una nuova serie TV per HBO max prodotta da J. J. Abrams e Warner Bros attraverso le rispettive società Bad Robot e Warner Media . J. J. ...

Constantine: la nuova serie è ufficiale Abrams per la piattaforma digitale HBO Max , mentre Variety svela che Guy Bolton è stato ingaggiato come sceneggiatore di serie. A quanto pare, HBO Max punta a ciò che la Marvel ha tentato di fare ...

