Immobile scalpita | la Sampdoria è la sua vittima preferita

ROMA - È il momento delle certezze, la Lazio lo sa. Ecco perché Simone Inzaghi si vuole aggrappare ancora una volta a Ciro. Sampdoria e Bayern Monaco, due sfide fondamentali per conoscere le ambizioni della squadra. E Ciro ha voglia di segnare ancora: contro l'Inter non ha timbrato ed è arrivata una sconfitta. ...In attacco ancora favorita la coppia Correa -. Attenzione anche all'opzione Muriqi , provato stamani in coppia con Pereira e cheper un posto da titolare. DIFFERENZIATO E ASSENTI - ...ROMA - È il momento delle certezze, la Lazio lo sa. Ecco perché Simone Inzaghi si vuole aggrappare ancora una volta a Ciro Immobile. Sampdoria e Bayern Monaco, due sfide fondamentali per conoscere le ...Lazio, i dubbi tra Sampdoria e Bayern Monaco. Per la sfida ai ragazzi di Ranieri c’è da inventare la difesa. Al netto del possibile forfait di Radu, a disposizione ci sono solo ...