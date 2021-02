'Grande Fratello Vip', Rosalinda a pezzi e in lacrime: esasperata da Dayane (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' il rapporto fra Rosalinda e Dayane è appeso a un filo. Anzi è una corda tesissima pronta a rompersi da un momento all'altro. Dopo un altro commento della modella,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella Casa del 'Vip ' il rapporto fraè appeso a un filo. Anzi è una corda tesissima pronta a rompersi da un momento all'altro. Dopo un altro commento della modella,...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - vipera2525 : #nostefynogf se stasera Stefy esce per me il Grande Fratello finisce ?? #tzvip #sovip - zazoomblog : Stasera in tv 19 febbraio 2021: Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato - #Stasera #febbraio #2021: #Grande -