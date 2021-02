Governo Draghi, il centrodestra in Senato ora ha più voti dei giallorossi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella corsa sfrenata all’adulazione verso Mario Draghi, eletto a salvatore della patria dalle forze che hanno scelto di aderire al suo progetto di totale asservimento all’Europa, ci sono alcune bizzarrie evidenziate dal voto di fiducia incassato dal premier prima al Senato e poi alla Camera in queste ore. L’ex presidente della Bce gode di un sostegno ampio, figlio dell’obbedienza di quasi tutte le forze politiche al richiamo della Troika. Con il blocco di centrodestra che, però, ha assunto un peso specifico superiore rispetto alla coalizione formata da Pd, Movimento Cinque Stelle e Leu. A dirlo è la matematica, dopo lo strappo di una parte del Movimento che ha deciso di non giurare fedeltà a quel Draghi protagonista, in tempi non sospetti, della svendita dell’Italia ai poteri finanziari dal panfilo Bretannia. E così ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella corsa sfrenata all’adulazione verso Mario, eletto a salvatore della patria dalle forze che hanno scelto di aderire al suo progetto di totale asservimento all’Europa, ci sono alcune bizzarrie evidenziate dal voto di fiducia incassato dal premier prima ale poi alla Camera in queste ore. L’ex presidente della Bce gode di un sostegno ampio, figlio dell’obbedienza di quasi tutte le forze politiche al richiamo della Troika. Con il blocco diche, però, ha assunto un peso specifico superiore rispetto alla coalizione formata da Pd, Movimento Cinque Stelle e Leu. A dirlo è la matematica, dopo lo strappo di una parte del Movimento che ha deciso di non giurare fedeltà a quelprotagonista, in tempi non sospetti, della svendita dell’Italia ai poteri finanziari dal panfilo Bretannia. E così ...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - DSantanche : La #Rai mandando la pubblicità durante la dichiarazione di voto del nostro capogruppo in #Senato di fatto CENSURA l… - PaoloCaminiti1 : RT @ChiodiDonatella: #GOVERNODRAGHI: AL #SENATO FUGA DEI #GRILLINI E LA #DESTRA È #MAGGIORANZA Altro che esecutivo di #sinistra. '#Lega in… - 17Re_di_Cuori : RT @Gio_Daline99: @matteorenzi Sig. Renzi, ha fatto cadere un governo, ha aperto una crisi al buio in piena pandemia, con Paese e cittadini… -