Germania, aumentano i prezzi di fabbrica a gennaio (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato a gennaio un incremento annuo dell’1,4% dopo il +0,8% del mese precedente e atteso dagli analisti. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una variazione pari a +0,9%, superiore al +0,2% di dicembre ed al +0,3% stimato dal mercato. I prezzi dell’energia hanno registrato un aumento dello 0,7% su base mensile e del 2,7% a livello tendenziale. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si rafforzano i prezzi alla produzione in. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato aun incremento annuo dell’1,4% dopo il +0,8% del mese precedente e atteso dagli analisti. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una variazione pari a +0,9%, superiore al +0,2% di dicembre ed al +0,3% stimato dal mercato. I prezzi dell’energia hanno registrato un aumento dello 0,7% su base mensile e del 2,7% a livello tendenziale.

moneypuntoit : ?? Germania: prezzi di produzione aumentano a gennaio ?? - Andreacritico : RT @uvillanilubelli: In Germania gli aventi diritto di voto alle prossime #BTW21 saranno 60.4 milioni (31.2 D e 29.2 U). Nel 2017 furono 61… - _alexanderplatz : RT @uvillanilubelli: In Germania gli aventi diritto di voto alle prossime #BTW21 saranno 60.4 milioni (31.2 D e 29.2 U). Nel 2017 furono 61… - uvillanilubelli : In Germania gli aventi diritto di voto alle prossime #BTW21 saranno 60.4 milioni (31.2 D e 29.2 U). Nel 2017 furono… - Arianna42843157 : @AnnalisaChirico Poi dicono che in Germania, in Inghilterra ed in tanti altri stati adottano ancora il lockdown. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania aumentano Germania, aumentano i prezzi di fabbrica a gennaio Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l' Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria hanno registrato a gennaio un incremento annuo dell'1,4% dopo il +0,8% del mese precedente e atteso dagli analisti. ...

Germania: aumentano gli estremisti di destra pericolosi, sono 71 Berlino, 18 feb 16:53 - Sono attualmente 71 gli estremisti di destra in Germania attualmente noti all'Ufficio federale di polizia criminale come pericolosi,...

Germania, aumentano i prezzi di fabbrica a gennaio Teleborsa Germania, aumentano i prezzi di fabbrica a gennaio (Teleborsa) – Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato a gennaio un ...

Commercio estero: cresce solo l’alimentare, è record Crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy che fanno segnare nel 2020 il massimo storico di sempre con un valore di 46,1 miliardi spinto dal successo della dieta mediterran ...

Si rafforzano i prezzi alla produzione in. Secondo l' Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria hanno registrato a gennaio un incremento annuo dell'1,4% dopo il +0,8% del mese precedente e atteso dagli analisti. ...Berlino, 18 feb 16:53 - Sono attualmente 71 gli estremisti di destra inattualmente noti all'Ufficio federale di polizia criminale come pericolosi,...(Teleborsa) – Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato a gennaio un ...Crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy che fanno segnare nel 2020 il massimo storico di sempre con un valore di 46,1 miliardi spinto dal successo della dieta mediterran ...