Genoa | Criscito | “Il cambio di allenatore un fallimento di tutti Con Ballardini grande spirito Sogno di diventare mister”

Interessante intervista rilasciata da Domenico Mimmo Criscito a TMW. Il difensore e capitano del Genoa si è soffermato sulla stagione dei rossoblù che, da quando è arrivato mister Ballardini, hanno dato una vera svolta al loro campionato arrivando a quota 25 che vale, per il momento, una zona piuttosto tranquilla.A tutto Criscitocaption id="attachment 995919" align="alignnone" width="616" Criscito (getty images)/caption"Siamo in un ottimo momento, è vero, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Non dobbiamo mollare", ha esordito Criscito sui recenti risultati del Genoa. "I nostri risultati sono dovuti a tutta la squadra non solo alla difesa. Sappiamo che si possono ottenere i risultati con il sacrificio di squadra. Siamo una squadra unita e lottiamo su ...

