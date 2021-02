G7 | Draghi | «Salute bene globale Trasformiamo la crisi della pandemia in opportunità»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Laè unpubblicoda regolare con principi trasparenti e regole condivise. È questo il ragionamento che il premier Marioha affrontato nel corso del G7 straordinario convocato sulle risposte allapandemica e alle strategie per la ripresa. Nel suo intervento, il premier ha richiamato l’esigenza di riservare attenzione ai cambiamenti climatici e alle biodiversità, la cui tutela è essenziale per prevenire future pandemie. L’Italia sta lavorando ad un nuovo contributo economico all‘Act-Accelarator (meccanismo Onu per accelerare la campagna vaccinale). In qualità di presidenza del G20, l’Italia sta anche valutando la proposta avanzata mercoledì dal segretario Onu Guterres per istituire una task force di “emergenza G20” volta a sviluppare un Piano vaccinale ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sicuramente Lei sarà d'accordo con noi, presidente Draghi, sull'esigenza da parte del ministero della Sal… - Agenzia_Ansa : L'esordio di #Draghi al #G7: 'La salute bene globale, le regole vanno condivise' #ANSA - matteosalvinimi : Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto nei… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: L'esordio di #Draghi al #G7: 'La salute bene globale, le regole vanno condivise' #ANSA - Pietro_Otto : RT @T_W_Zodiaco: @LaVeritaWeb Molto bene! ?? Un mistero rimane; perchè Draghi lo ha rinominato? Un Non Ministro della Salute, analfabeta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Salute

ROMA - Nel suo intervento al G7 che si è svolto oggi in videoconferenza il presidente del Consiglio Mario, secondo quanto si apprende, ha fatto riferimento al valore dellaintesa come bene pubblico globale che deve essere regolato con regole condivise e principi trasparenti, e ha richiamato ...Lavoreremo con l'OMS, il G20 e altri, in particolare attraverso laglobale Vertice a Roma, per rafforzare laglobale e l'architettura della sicurezza sanitaria per la pandemia ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La salute va intesa come bene pubblico globale, che va regolato con principi trasparenti e regole condivise. E' questo il ragionamento che il premier Mario Draghi ha affrontato ...19 FEB - “Intensificare la cooperazione sulla risposta sanitaria a COVID-19”. È questo il messaggio forte che è emerso oggi durante la riunione del G7. I sette membri (Regno Unito, Stati Uniti, Canada ...