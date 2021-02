Ex Ilva: Fontana (Confindustria Puglia), 'bene che Giorgetti abbia subito preso posizione' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bari, 19 feb. (Labitalia) - "Sono felicissimo che il ministro Giorgetti, ministro della Repubblica, abbia subito preso posizione su vertenze importantissime come quella dell'ex Ilva". E' quanto dichiara ad Adnkronos/Labitalia, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, a cui aderisce tra l'altro anche Arcelor Mittal. "L'ex Ilva rappresenta per il territorio una bomba ambientale, economica e sociale su cui si gioca una sfida decisiva il governo italiano: l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Come potremmo fare a meno dell'acciaio? E lo dico da cittadino prima ancora che da industriale", aggiunge Fontana. "Il fatto che lo Stato si impegni in prima persona -commenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bari, 19 feb. (Labitalia) - "Sono felicissimo che il ministro, ministro della Repubblica,su vertenze importantissime come quella dell'ex". E' quanto dichiara ad Adnkronos/Labitalia, Sergio, presidente di, a cui aderisce tra l'altro anche Arcelor Mittal. "L'exrappresenta per il territorio una bomba ambientale, economica e sociale su cui si gioca una sfida decisiva il governo italiano: l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Come potremmo fare a meno dell'acciaio? E lo dico da cittadino prima ancora che da industriale", aggiunge. "Il fatto che lo Stato si impegni in prima persona -commenta ...

