Djokovic-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev ha superato Stefanos Tsitsipas in 3 set, mediante il risultato di 6-4, 6-2, 7-5, ottenendo il pass per la finale degli Australian Open 2021. Il giovane russo dovrà vedersela con Novak Djokovic, a sua volta superiore ad Alsan Karatsev in semifinale. Medvedev e Djokovic presentano caratteristiche tecniche differenti, ma entrambi hanno la medesima voglia di conquistare lo Slam Australiano. La sfida andrà in scena domenica 21 febbraio, con orario d’inizio attualmente da definire. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), emittente che detiene i diritti del torneo e ne permette la fruibilità in live streaming ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniilha superato Stefanos Tsitsipas in 3 set, mediante il risultato di 6-4, 6-2, 7-5, ottenendo il pass per la finale degli. Il giovane russo dovrà vedersela con Novak, a sua volta superiore ad Alsan Karatsev in semifinale.presentano caratteristiche tecniche differenti, ma entrambi hanno la medesima voglia di conquistare lo Slamo. La sfida andrà in scena domenica 21 febbraio, cond’inizio attualmente da definire. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), emittente che detiene i diritti del torneo e ne permette la fruibilità in live...

