Diablo II Resurrected potrebbe includere sia la grafica classica che quella rimasterizzata

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A quanto pareIIsarà presto annunciato e sembra proprio che i fan del classico gioco Blizzard non rimarranno delusi. Parlando su Reddit, PracticalBrush12, un leaker che ha rivelato correttamente le informazioni su Monster Hunter Rise e l'ultimo Nintendo Direct prima degli annunci ufficiali, ha rivelato cheIIpresenterà sia lachee nessun cambiamento importante al gameplay. I giocatori potranno anche passare da uno stile visivo all'altro quando vorranno. Oltre a questo, secondo il leaker,IIverrà lanciato su tutte le principali console, incluso Nintendo Switch, con supporto per il cross-progression. Leggi altro...

- infoitscienza : Diablo 2 Resurrected e molto altro tra i grandi annunci della BlizzCon 2021? - infoitscienza : Diablo 2 Resurrected tra gli annunci della BlizzCon 2021, svelati da un insider

In occasione dell'importante evento, i fan si attendono annunci di peso e, forse, tra questi annunci potrebbe esserci quello di Diablo II Resurrected. Secondo un insider, alla BlizzCon 2021 dovrebbe essere annunciato il gioco. Diablo II Resurrected: nuovi rumor indicano che il gioco avrà sia la grafica classica che quella rimasterizzata e che sarà lanciato su tutte le principali console. World of Warcraft: The Burning Crusade Classic (la versione classica dell'espansione del gioco, che dovrebbe legarsi a World of Warcraft Classic).