De Luca: "Scelte governo precedente hanno prodotto un autentico calvario" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Consueta diretta streaming del venerdì del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. governo, situazione epidemiologica e vaccini i temi trattati. governo: "Esprimiamo un forte apprezzamento al nuovo governo Draghi e, soprattutto, agrande compiacimento per la fine della politica dei tweet", così in apertura De Luca. "Per forza di cose le intenzioni programmatiche espresse da Draghi sono piuttosto generiche. Non mi convince, comunque, il fatto che sul Mezzogiorno siano state sottolineate solo la presenza di poteri criminali e l'inefficienza amministrativa. Sono cose che ci sono ma c'è tanto altro". "Terremo alta l'attenzione – ha continuato De Luca – su ciò che concerne gli investimenti al Sud, non solo quelli del Recovery Pla. Rinnovo ...

