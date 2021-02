Covid: Germania, più di 67.000 decessi da inizio pandemia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Berlino, 19 feb. (Adnkronos) – In Germania sono stati registrati 9.113 nuovi casi di coronavirus e altri 508 decessi che portano il totale a oltre 67.000 dall’inizio della pandemia. Il bollettino aggiornato dell’Istituto Robert Koch parla di 2.369.719 contagi con 67.206 morti. I casi attivi sono circa 126.200 mentre sono 2.176.300 le persone guarite. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Berlino, 19 feb. (Adnkronos) – Insono stati registrati 9.113 nuovi casi di coronavirus e altri 508che portano il totale a oltre 67.000 dall’della. Il bollettino aggiornato dell’Istituto Robert Koch parla di 2.369.719 contagi con 67.206 morti. I casi attivi sono circa 126.200 mentre sono 2.176.300 le persone guarite. L'articolo CalcioWeb.

