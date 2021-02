Covid | Codogno un anno dopo - volontario | ' mie risposte diventate guida per la Protezione civile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Nel pieno del caos, mentrediventava la Wuhan italiana, ha lavorato per fornirechiare e corrette ai cittadini. Lorenzo Raineri, psicologo di 35 anni, neodelladel piccolo comune in provincia di Lodi, ha raccolto e implementato delle 'istruzioni per l'uso' con cui rispondere alle richieste più urgenti della popolazione. Le soluzioni trovate di volta in volta durante l'emergenza sono state riadattate per fronteggiare le più disparate situazioni della zona rossa. E, a distanza di un, la sua esperienza sul campo, in particolare rispetto alle relazioni con il pubblico, è stata così apprezzata da risultare preziosa per la formazione delle nuove reclute. "L'idea di far parte della ...