Coronavirus, in Piemonte al via la rilevazione rapida delle varianti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Foto di repertorio Al via anche in Piemonte la 'quick survey', ossia la rilevazione rapida delle varianti al Coronavirus per definire eventuali restrizioni da adottare in presenza di focolai ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 19 febbraio 2021) Foto di repertorio Al via anche inla 'quick survey', ossia laalper definire eventuali restrizioni da adottare in presenza di focolai ...

Dome689 : RT @Open_gol: L’Abruzzo, che ha Pescara e Chieti in lockdown, potrebbe passare in zona rossa. L'esecutivo chiede ai governatori di accettar… - infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte al via la rilevazione rapida delle varianti - infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte da oggi si vaccina il personale scolastico - Notiziedi_it : Coronavirus, da giallo ad arancione: molte le Regioni in bilico. Rischiano Lombardia, Lazio e Piemonte. Val d’Aosta… - NovaraToday : Coronavirus, in Piemonte al via la rilevazione rapida delle varianti -