Bosch e Microsoft, parte una collaborazione su software e Cloud per autoveicoli (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bosch e Microsoft collaboreranno per la realizzazione congiunta di una piattaforma software che garantisca un’integrazione ottimale delle auto connesse con il Cloud, come si legge in una nota diffusa dall’azienda tedesca. Bosch metterà a disposizione le proprie competenze riguardo alle architetture elettriche ed elettroniche nel settore automotive, mentre Microsoft condividerà quelle relative al Cloud Computing, occupandosi di software di base e middleware, nonché delle unità di controllo dei mezzi stessi. L’obiettivo dei due colossi è quello di sviluppare la prossima generazione di software per l’utilizzo sugli autoveicoli. Una strategia che consentirà di ridurre drasticamente i costi di sviluppo e parallelamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)collaboreranno per la realizzazione congiunta di una piattaformache garantisca un’integrazione ottimale delle auto connesse con il, come si legge in una nota diffusa dall’azienda tedesca.metterà a disposizione le proprie competenze riguardo alle architetture elettriche ed elettroniche nel settore automotive, mentrecondividerà quelle relative alComputing, occupandosi didi base e middleware, nonché delle unità di controllo dei mezzi stessi. L’obiettivo dei due colossi è quello di sviluppare la prossima generazione diper l’utilizzo sugli. Una strategia che consentirà di ridurre drasticamente i costi di sviluppo e parallelamente ...

