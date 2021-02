Bedy Moratti: «Grande affetto per Ibrahimovic. Mio fratello non torna» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bedy Moratti, sorella di Massimo ex presidente dell’Inter, parla in vista del derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni Bedy Moratti ha parlato del derby tra Milan e Inter. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «I miei derby preferiti? Tutti quelli che ho vinto. Milan-Inter conta sempre, anche se fossimo le ultime due in classifica. Quest’anno è importante anche se non determinante. Devo dire che da interista ho sempre avuto grandissimo affetto per Ibrahimovic, è straordinario come giocatore e anche come persona. Ora purtroppo è dall’altra parte e mi dispiace. Azionariato Popolare Vip per l’Inter? Dalla cordata escludiamo subito mio fratello, certamente non è uno che entra in una cordata in genere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021), sorella di Massimo ex presidente dell’Inter, parla in vista del derby di Milano: ecco le sue dichiarazioniha parlato del derby tra Milan e Inter. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «I miei derby preferiti? Tutti quelli che ho vinto. Milan-Inter conta sempre, anche se fossimo le ultime due in classifica. Quest’anno è importante anche se non determinante. Devo dire che da interista ho sempre avuto grandissimoper, è straordinario come giocatore e anche come persona. Ora purtroppo è dall’altra parte e mi dispiace. Azionariato Popolare Vip per l’Inter? Dalla cordata escludiamo subito mio, certamente non è uno che entra in una cordata in genere». Leggi su Calcionews24.com

