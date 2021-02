Bayern Monaco, infortunio per Tolisso: out per la Lazio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bayern Monaco, Tolisso si è infortunato gravemente in allenamento: il giocatore potrebbe saltare i prossimi mesi Secondo quanto riportato dall’autorevole giornale tedesco Bild, Corentin Tolisso, centrocampista francese di 26 anni del Bayern, si è infortunato gravemente durante la seduta di allenamento di ieri. In Germania si parla in un lungo stop che potrebbe addirittura tenere il giocatore lontano dai campi di gioco per 6 mesi. In attesa del comunicato del club bavarese, la Lazio può essere certa di non averlo avversario in Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)si è infortunato gravemente in allenamento: il giocatore potrebbe saltare i prossimi mesi Secondo quanto riportato dall’autorevole giornale tedesco Bild, Corentin, centrocampista francese di 26 anni del, si è infortunato gravemente durante la seduta di allenamento di ieri. In Germania si parla in un lungo stop che potrebbe addirittura tenere il giocatore lontano dai campi di gioco per 6 mesi. In attesa del comunicato del club bavarese, lapuò essere certa di non averlo avversario in Champions. Leggi su Calcionews24.com

