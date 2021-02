Attori a confronto. Simon Callow incontra Derek Jacobi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le leggende del teatro Simon Callow e Derek Jacobi si confrontano in un dialogo introspettivo ripensano al lavoro svolto con Laurence Olivier, al dolore delle recensioni pungenti, al rapporto con la fama e alla gioia di una bella corsa nel mondo della recitazione. A quando risale il primo incontro tra Derek e Simon? Derek Jacobi e Simon Callow si sono incontrati per la prima volta all’Old Vic di Londra. Jacobi stava calcando la scena con Laurence Olivier, Peter O’Toole e altri grandi della neonata compagnia del National Theatre. Il giovane Callow lavorava al botteghino. Oggi si rincontrano dopo tanti anni vissuti sui palcoscenici dei maggiori ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le leggende del teatrosi confrontano in un dialogo introspettivo ripensano al lavoro svolto con Laurence Olivier, al dolore delle recensioni pungenti, al rapporto con la fama e alla gioia di una bella corsa nel mondo della recitazione. A quando risale il primo incontro trasi sonoti per la prima volta all’Old Vic di Londra.stava calcando la scena con Laurence Olivier, Peter O’Toole e altri grandi della neonata compagnia del National Theatre. Il giovanelavorava al botteghino. Oggi si rno dopo tanti anni vissuti sui palcoscenici dei maggiori ...

