Asia Argento sarà a L'Isola dei Famosi: svelato il suo ruolo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Asia Argento è stata corteggiata a lungo per partecipare a L'Isola dei Famosi come naufraga. L'attrice però non ha accettato e ha dichiarato che non partirebbe per l'Honduras nemmeno per 5 milioni di Euro. In qualche modo però vedremo lo stesso la figlia di Dario Argento nella nuova edizione del reality di Canale 5. Secondo quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Ilary Blasi avrebbe chiesto ad Asia Argento di andare in studio per supportare una sua grande amica, Vera Gemma. Stando a quanto si legge sul magazine, pare che l'ex di Fabrizio Corona abbia accettato l'invito della conduttrice. "Non partirà per l'Honduras, ma Asia Argento sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de ...

