Antonella Elia, sapete chi è il suo ex Fabiano: età, carriera e in che rapporti sono adesso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scoprimo insieme chi è Fabiano Petricone, l'ex fidanzato di Antonella Elia, la bionda opinionista del Grande Fratello Vip 5. In che rapporto sono ora? Ecco chi è l'ex di Antonella Elia Fabiano (screenshot da Instagram)Chi è Fabiano, l'ex fidanzato di Antonella Elia? Conosciamolo meglio. Fabiano Petricone, classe 1965, è oggi docente di Metodologie e tecniche della comunicazione all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Scrittore ed esperto di comunicazione organizzativa, è stato fidanzato con l'opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia per ben cinque anni, dal 2013 al 2018. Dalle foto che i due mostravano in quegli anni, la loro sembrava una relazione ferrea e ...

