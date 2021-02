Alex Schwazer: “devi lottare per i tuoi diritti, devi lottare sempre” (Di venerdì 19 febbraio 2021) È la fine di un incubo per Alex Schwazer, le parole usate dal Gip di Bolzano, che ha archiviato l’accusa di doping, parlano chiaro “assolto per non aver commesso il fatto”. L’atleta ormai da cinque anni lottava per dimostrare la sua innocenza al mondo intero, alla fine forse era rimasto da solo a scommettere che ce l’avrebbe fatta, eppure con costanza e soffrendo, proprio come nel suo sport, ha avuto ragione. Ripercorriamo insieme la storia di questo ragazzo, è il 2008 quando con il tricolore sulle spalle a Pechino vince la medaglia d’oro, è lui a tagliare per primo il traguardo dei cinquanta chilometri, lui e le sue gambe, nessun aiuto, nessuna polvere magica, centimetro dopo centimetro. Eppure non basta essere dichiarato campione dagli altri per sentircisi davvero, e così, Alex subito dopo il titolo comincia a doparsi, per reggere il ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 febbraio 2021) È la fine di un incubo per, le parole usate dal Gip di Bolzano, che ha archiviato l’accusa di doping, parlano chiaro “assolto per non aver commesso il fatto”. L’atleta ormai da cinque anni lottava per dimostrare la sua innocenza al mondo intero, alla fine forse era rimasto da solo a scommettere che ce l’avrebbe fatta, eppure con costanza e soffrendo, proprio come nel suo sport, ha avuto ragione. Ripercorriamo insieme la storia di questo ragazzo, è il 2008 quando con il tricolore sulle spalle a Pechino vince la medaglia d’oro, è lui a tagliare per primo il traguardo dei cinquanta chilometri, lui e le sue gambe, nessun aiuto, nessuna polvere magica, centimetro dopo centimetro. Eppure non basta essere dichiarato campione dagli altri per sentircisi davvero, e così,subito dopo il titolo comincia a doparsi, per reggere il ...

