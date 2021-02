Whirlpool: lavoratori davanti Mise, incontro con Giorgetti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Sono in 140 gli operai della Whirlpool di Napoli arrivati a Roma per manifestare davanti al Mise. Sono presenti i sindacalisti di Fiom, Fim e Uilm in via Molise. Una delegazione di 6 persone, 3 rappresentanti sindacali e tre lavoratori incontrerà alle 10.30, a quanto si apprende, il neoministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per portare la vertenza all’attenzione del governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Sono in 140 gli operai delladi Napoli arrivati a Roma per manifestareal. Sono presenti i sindacalisti di Fiom, Fim e Uilm in via Molise. Una delegazione di 6 persone, 3 rappresentanti sindacali e treincontrerà alle 10.30, a quanto si apprende, il neoministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, per portare la vertenza all’attenzione del governo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool lavoratori Whirlpool,Giorgetti incontra lavoratori 10.11 Whirlpool,Giorgetti incontra lavoratori Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti riceve al Mise sei lavoratori Whirlpool, una delegazione dei 140 arrivati da Napoli. Lo riferiscono i sindacati Fiom, Fim e Uilm, che sono con i dipendenti dell'azienda di elettrodomestici in presidio sotto al ministero,...

Prima protesta al governo di Mario Draghi. Operai Whirlpool chiedono intervento ministro Giancalo Giorgetti I lavoratori della fabbrica napoletana chiedono l'intervento del ministro Giorgetti. Ammortizzatori sociali agli sgoccioli nelle oltre cento crisi ...

Domani 140 lavoratori della Whirlpool di Napoli sotto la sede Mise anteprima24.it Whirlpool, le richieste dei lavoratori al nuovo Governo “I lavoratori di Napoli manifestano oggi a Roma ... la ripresa in atto nel settore degli elettrodomestici e il fatto che Whirlpool abbia disatteso un accordo sottoscritto nel 2018 proprio presso il ...

Whirlpool Napoli, i lavoratori a Roma: corteo di protesta Sono 140 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli arrivati questa mattina in treno a Roma. Infatti mentre in Parlamento si voterà per la fiducia, gli operai manifesteranno davanti alla sede d ...

