“Violento e cattivo”. GF Vip, Tommaso Zorzi, dalla super vip un attacco senza precedenti. L’influencer demolito (Di giovedì 18 febbraio 2021) È il terzo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche il personaggio più chiacchierato. Tommaso Zorzi è l’autentica rivelazione del programma e sembra lanciatissimo verso la vittoria finale. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip i vipponi hanno fatto le nuove nomination e dopo una serie di salvataggi, le due concorrenti finire al televoto sono Stefania Orlando, grande amica di Tommy, e Giulia Salemi, con la quale L’influencer ha avuto un durissimo scontro. “Non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare”, ha detto L’influencer milanese rivolgendosi ai fan fuori dalla casa, proprio come anni fa aveva fatto Giulia De Lellis per salvare Ivana Mrazova dal televoto. Un sentimento genuino a cui non crede ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) È il terzo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche il personaggio più chiacchierato.è l’autentica rivelazione del programma e sembra lanciatissimo verso la vittoria finale. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip i vipponi hanno fatto le nuove nomination e dopo una serie di salvataggi, le due concorrenti finire al televoto sono Stefania Orlando, grande amica di Tommy, e Giulia Salemi, con la qualeha avuto un durissimo scontro. “Non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare”, ha dettomilanese rivolgendosi ai fan fuoricasa, proprio come anni fa aveva fatto Giulia De Lellis per salvare Ivana Mrazova dal televoto. Un sentimento genuino a cui non crede ...

