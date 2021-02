Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 20:30 (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERENA TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’A24 Roma TEREMO INVECE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDNTE TROVIAMO DELLE CODE TRA LA CASILINA E L’A24 Roma-TERAMO TALE INCIDENTE DA RIPERCUSIONI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PROVOCENDO CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO SPOSTIMAOCI SULL’A24 Roma-TERAMO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SULLA Roma FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERENA TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’A24TEREMO INVECE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDNTE TROVIAMO DELLE CODE TRA LA CASILINA E L’A24-TERAMO TALE INCIDENTE DA RIPERCUSIONI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PROVOCENDO CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO SPOSTIMAOCI SULL’A24-TERAMO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tamponi a chi entra in Italia dall'Austria: l'ordinanza del ministro c'è, i controlli no ... "fanno sapere che sono in attesa delle disposizioni attuative dell'ordinanza" da Roma. Nel frattempo "lo sforzo maggiore è concentrato sul controllo dei mezzi in uscita per assicurare la viabilità ...

Traffico Roma del 18 - 02 - 2021 ore 19:30 Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico traffico che si sta normalizzando un posto tutta la rete viaria ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico