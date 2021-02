Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SULLA-FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO; RICORDIAMO CHE PER LAVORI IN CORSO LO STESSO VIADOTTO RESTA CHIUSO TRA LA COLOMBO E LA MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, E PER LE LINEE BUS DI ZONA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: AATTIVE LE NUOVE LINEE “ S” DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E ...