Una maggioranza di lotta e di governo. Il mosaico di Fusi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Adesso che Mario Draghi ha ottenuto la fiducia sfiorando il record dell'altro Mario supertecnico Monti; ora che la maggioranza da grandangolo si è materializzata in tutta la sua ampiezza con Salvini europeista, Zingaretti privato di Conte e perfino il senatore Toninelli che vota sì; nel momento in cui le larghe intese dal mondo dei sogni diventano svolta e azione politica, beh proprio adesso si può disvelare il paradosso più grande del governo Draghi: quello per cui i partiti, praticamente tutti, non potranno che essere doppi, appassionatamente bifronti, di lotta e di governo non per scelta ma per necessità. Un paradosso che sdogana l'anatema finora più tremendo lanciato verso gli avversari politici: molto più dell'accusa di irresponsabilità, molto più dell'addebito di non avere un progetto, una visione. Di ...

