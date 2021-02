Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno di 15 senatori che hanno votato No la fiducia al Governo draghi saranno il portiamo cercavo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi letti si candida per un posto Il direttivo Morra scossa dalla funzione replica voglio riflettere Crucioli ammette che tecnicamente ora sono nel misto e non intende ricorrere contro l’espulsione Ma dice che sta lavorando ad un gruppo di ex pentastellati Intanto in corso della camera Il dibattito sulla fiducia la replica del presidente del consiglio alle 20 le dichiarazioni di voto e poi avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia Davide con le varianti in circolo anche i contatti che non accennano a calare la domenica quasi metà del paese rischia di finire in arancione con l’Abruzzo che sembra invece destinata Addirittura in ...