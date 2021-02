Ulissi può allenarsi Viviani fa l'Uae Tour (Di giovedì 18 febbraio 2021) Via libera per Diego Ulissi : fermo da inizio dicembre per una miocardite, il toscano ha avuto dai medici il permesso di riprendere ad allenarsi. Decisiva la serie di esami effettuati all'ospedale di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Via libera per Diego: fermo da inizio dicembre per una miocardite, il toscano ha avuto dai medici il permesso di riprendere ad. Decisiva la serie di esami effettuati all'ospedale di ...

LucaGuad : RT @lisa_guadagnini: OA Sport - Ciclismo, Diego Ulissi può riprendere l’attività agonistica. Ritorno alle corse in attesa di conferma https… - pieronaib : RT @stefanorizzato: Buone notizie: @DiegoUlissi può riprendere a pedalare - CorriereQ : “Diego Ulissi può tornare a correre”: l’annuncio dell’UAE Emirates - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ulissi, semaforo verde: può riprendere ad allenarsi dopo lo stop per il cuore - sciareneve : RT @MTBiit: Che bella notizia per l'Italbici: Diego Ulissi può riprendere l'attività dopo la miocardite #roadbikes #17Febbraio https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ulissi può Ulissi può allenarsi Viviani fa l'Uae Tour Ora Ulissi verrà monitorato per un certo periodo prima del ritorno alle gare. Buone notizie anche per un altro azzurro controllato ad Ancona negli stessi giorni: Elia Viviani, sottoposto ad ablazione ...

Ciclismo: Ulissi potrà riprendere gli allenamenti dopo la miocardite ... anche Diego Ulissi sembra aver risolto i problemi cardiaci che lo avevano costretto a sospendere gli allenamenti in vista della nuova stagione agonistica. L'azzurro della UAE Emirates può risalire ...

Oraverrà monitorato per un certo periodo prima del ritorno alle gare. Buone notizie anche per un altro azzurro controllato ad Ancona negli stessi giorni: Elia Viviani, sottoposto ad ablazione ...... anche Diegosembra aver risolto i problemi cardiaci che lo avevano costretto a sospendere gli allenamenti in vista della nuova stagione agonistica. L'azzurro della UAE Emiratesrisalire ...