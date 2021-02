Tutta colpa di un selfie: scopre il tradimento del marito da un dettaglio nella foto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna ha scoperto che il marito la stesse tradendo dopo aver notato che il selfie che le ha mandato aveva qualcosa che non andava. Il video di TikTok nel quale ha raccontato la vicenda ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni e oltre 13.000 commenti. Un oggetto strano sulla foto La donna, con nome utente @shesough, ha pubblicato sul suo profilo di TikTok i due selfie che il marito le ha mandato cercando di sembrare carino. L’uomo si era recato in viaggio ad un casinò e ha scattato la foto nella sua camera dell’albergo. Le foto mostrano l’uomo allo specchio con il volto oscurato per salvaguardarne la privacy. Tuttavia, alcuni dettagli hanno fatto insospettire la donna, che nel video ha chiesto un parere ai suoi ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna ha scoperto che illa stesse tradendo dopo aver notato che ilche le ha mandato aveva qualcosa che non andava. Il video di TikTok nel quale ha raccontato la vicenda ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni e oltre 13.000 commenti. Un oggetto strano sullaLa donna, con nome utente @shesough, ha pubblicato sul suo profilo di TikTok i dueche ille ha mandato cercando di sembrare carino. L’uomo si era recato in viaggio ad un casinò e ha scattato lasua camera dell’albergo. Lemostrano l’uomo allo specchio con il volto oscurato per salvaguardarne la privacy.via, alcuni dettagli hanno fatto insospettire la donna, che nel video ha chiesto un parere ai suoi ...

