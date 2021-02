Tragedia in famiglia. Marito uccide la moglie, la copre con un lenzuolo e si impicca (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tragedia familiare alle porte di Rosà, comune di 15mila abitanti della provincia di Vicenza, in Veneto. Marito e moglie sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione in via Ca’ Dolfin e secondo quanto riportano i quotidiani locali si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A fare la tragica scoperta è stato un familiare, preoccupato perché i coniugi, Domenico Bizzotto, 84 anni e Antonia Rattin, 79 anni, disabile, non rispondeva al telefono. L’uomo, che aveva una copia delle chiavi, una volta all’interno della villetta ha fatto la drammatica scoperta: ha trovato i corpi dei due coniugi ormai privi di vita. Immediata la chiamata al 118, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.



