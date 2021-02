Traffico Roma del 18-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi incidente sulla Flaminia Attenzione ci sono code tra Prima porta il video di Sacrofano in uscita da sul Raccordo Anulare abbiamo codaintenso in carreggiata interna dalla Nomentana all’uscita alla rustica nella zona sud code a tratti in carreggiata esterna dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina Allora ci sono cose su tutte le consolari in uscita dal centro in particolare su Aurelia Boccea quindi sulla Cassia da via dei Due Ponti alla Giustiniana sulla Flaminia da Corso Francia a Grottarossacongestionato sulla Nomentana da Viale Kant al bivio di Tor Lupara perintenso in tangenziale code tra Tor di Quinto all’uscita Salaria altre cose ...