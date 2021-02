Sono 31 i dissidenti del M5s alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Sono in tutto 16 i deputati M5s che alla Camera hanno votato contro la fiducia al governo Draghi. È quanto risulta dai tabulati della votazione. Sono in tutto 12 i pentastellati che non hanno partecipato al voto, ma a questi va sottratta la deputata Elisa Scutellà, assente in quanto malata. Sono 4 gli astenuti M5s, tra cui l'ex sottosegretario Alessio Villarosa. Infine, 2 deputati M5s risultano in missione. In totale, quindi, la 'fronda' in dissenso raggiunge quota 31 deputati. Scorrendo i tabulati della votazione, i 16 deputati M5s che hanno votato contro la fiducia Sono: Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vallascas. I 4 astenuti Sono: ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI -in tutto 16 i deputati M5s chehanno votato contro la fiducia al governo Draghi. È quanto risulta dai tabulati della votazione.in tutto 12 i pentastellati che non hanno partecipato al voto, ma a questi va sottratta la deputata Elisa Scutellà, assente in quanto malata.4 gli astenuti M5s, tra cui l'ex sottosegretario Alessio Villarosa. Infine, 2 deputati M5s risultano in missione. In totale, quindi, la 'fronda' in dissenso raggiunge quota 31 deputati. Scorrendo i tabulati della votazione, i 16 deputati M5s che hanno votato contro la fiducia: Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vscas. I 4 astenuti: ...

