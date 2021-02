Società, politica, fact checking: il giornalismo digitale va in diretta. Nasce Open_Talk, il canale Twitch di Open (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tavulu è un minuscolo stato della Polinesia che si trova nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Tra le Hawaii e l’Australia, per l’esattezza. Con un totale di 9.827 abitanti è 194° nella classica dei Paesi più popolosi al mondo, un gradino sopra la Città del Vaticano e le isole Pitcairn. Eppure proprio qui sono registrati decine di migliaia di domini internet da tutto il mondo. Il motivo? Per un curioso cortocircuito delle regole del web, il dominio nazionale dell’isola è .tv: television. Fra questi domini c’è anche quello di Twitch.tv, la piattaforma di live streaming che dal 2020 ha cominciato a insidiare il monopolio di YouTube nel campo dei contenuti video. Una piattaforma su cui, da oggi, ci sarà anche Open. Ci trovate come Open Talk. Quel suffisso .tv scelto da Twitch sembra quasi un ritorno al punto di partenza. È ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tavulu è un minuscolo stato della Polinesia che si trova nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Tra le Hawaii e l’Australia, per l’esattezza. Con un totale di 9.827 abitanti è 194° nella classica dei Paesi più popolosi al mondo, un gradino sopra la Città del Vaticano e le isole Pitcairn. Eppure proprio qui sono registrati decine di migliaia di domini internet da tutto il mondo. Il motivo? Per un curioso cortocircuito delle regole del web, il dominio nazionale dell’isola è .tv: television. Fra questi domini c’è anche quello di.tv, la piattaforma di live streaming che dal 2020 ha cominciato a insidiare il monopolio di YouTube nel campo dei contenuti video. Una piattaforma su cui, da oggi, ci sarà anche. Ci trovate comeTalk. Quel suffisso .tv scelto dasembra quasi un ritorno al punto di partenza. È ...

