Se gli ordini in azienda tornano a far sperare (Di giovedì 18 febbraio 2021) La strada è ancora lunga e le strettoie e le salite ripide restano all'ordine del giorno. Però c'è un aspetto legato agli ultimi dati della produzione industriale, che comincia a farci ben sperare. Non si riferisce tanto ai numeri, che sono e restano ballerini, tra il disastroso bilancio complessivo del 2020 e quei passi in avanti del dopo estate, quando sembrava che la ripresa fosse a portata di mano. I numeri congiunturali del 4° trimestre dello scorso anno ci hanno riportato sulla terra, eppure pare cambiato il «sentiment» delle imprese.

